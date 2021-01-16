İstanbul'da kısıtlamaya uymayanlar denetleniyor

Yeni tip Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların 7. haftasında emniyet güçleri denetimlerini sürdürüyor. Şehrin birçok farklı noktasında kurulan uygulama noktalarında polis ekipleri, otomobilleri ve motosikletleri tek tek durdurarak kontrol ediyor. Ekipler, durdurdukları kişilerin kimlik ve çalışma izinlerini sorgulayarak kısıtlamaya uyulup uyumadığını denetliyor. Kısıtlamaya uymayıp belgesiz olarak dışarıya çıkanlara ise cezai işlem uygulanıyor.



Şehrin farklı yerlerinde kurulan uygulama noktalarındaki denetimlerin Cuma akşamı saat 21.00'da başlayıp Pazartesi sabah 05.00'a kadar devam edecek kısıtlama boyunca süreceği kaydedildi.