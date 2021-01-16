Jandarma’dan farkındalık uygulaması

Hatay'da Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yayalarda ve sürücülerde farkındalık oluşturmak için yaya geçitlerinde uygulama yaptı. Dağıttığı broşürlerle de 408 sürücü bilgilendirildi. Trafik kurallarına uymayan 4 sürücüye de toplam bin 740 lira para cezası uygulandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından, yayalara ve şoförlere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla yaya geçitlerinde uyulması gereken kurallar konusunda uygulama yapıldı.

Jandarma trafik timleri tarafından, ışıksız yaya geçitlerinde sürücüleri üzerinde iken, yayaların ve araç trafiğinin yoğun olarak bulunduğu noktalarda vatandaşlar bilgilendirildi. Sürücülerin de yayalara öncelik verip vermediği uygulamalı olarak test edildi.

Yapılan uygulamada 408 yol kullanıcısına bilgilendirme yapıldı. Trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 4 sürücüye toplam bin 740 lira idari para cezası uygulandı 1 araçta trafikten men edildi.