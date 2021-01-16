Kahramanlara özel tanıtım! İyi ki varsınız

Gaziantep'te geçen yıl hizmete giren ve KOVID-19 salgınıyla mücadele etkin bir rol üstlenen Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nin tüm personeli, başhekim tarafından sosyal medya hesaplarından "Kahramanlarımız" anonsuyla tanıtılarak teşekkür ediliyor.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ertuğrul Kılıç, "Bir gün hastanede rutin kontrolleri yaparken 10 aydır çok yorulduğunu gördüğüm Fatih adlı KOVID koordinatör hemşiremizi gördüm. Yoğun bir çalışma temposu içindeydi. Arkadaşlarımızın çabasını toplumla da paylaşmak için bir fotoğrafını çekerek 'Kahramanım Fatih' diye paylaşım yaptım. Ertesi gün herkes 'Hocam ben de kahraman mıyım?' diye sorunca onları motive etmek ve gönüllerini almak amacıyla düzenli olarak fotoğraflarını çekip paylaşımlar yapmaya başladık. Herkes o kadar çok mutlu oldu ki, bu kadarını beklemiyordum" dedi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde geçen yıl hizmete giren hastanenin sosyal medya hesaplarından günlük olarak yapılan paylaşımları de kendisi hesabından da "İyi ki varsınız, kahramanımızsınız. Emeklerinize sağlık" şeklinde yorumlarla ayrıca paylaşan Doç. Dr. Meral, "Doktorundan hemşiresine, hasta bakıcısından temizlik görevlisine, mutemedinden idari personeline varana kadar tüm arkadaşlarımız salgın ile mücadele sürecinde büyük bir emek sarf ediyor. Canlarını hiçe sayarak mücadele eden ve vatandaşlarımıza şifa dağıtan arkadaşlarımız için ne desek azdır" diye konuştu.

KOVID'E YAKALANMA ORANI ÇOK AZ

Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nin yeni bir hastane olduğunu, personelin büyük bir özveriyle çalıştığını söyleyen Meral, "Korona virüs salgını başlandığında arkadaşlarımızla konuşup 'Bu hastane kendi personeli en az KOVID olan hastane olacak' dedik. Arkadaşlarımızın şartlarını en iyi şekilde oluşturmaya çalıştık. Geldiğimiz noktada hem Gaziantep hem de Türkiye ölçeğinde oransal olarak en az personeli KOVID-19'a yakalanan hastanelerden biriyiz" dedi.