Kar timi göreve hazır

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Zonguldak başta olmak üzere Batı Karadeniz bölümünde bu akşam saatlerinden itibaren Pazartesi sabah saatlerine kadar yoğun kar yağışı beklendiği açıklaması yapıldı.

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan yaptığı açıklamada, "Belediyemiz tarafından yolların kapanmaması, kayma ve buzlanmanın oluşmaması için 24 saat görev yapacak kar timi, şehrimiz ana arterler başta olmak üzere mahallelerimizde de çalışmalarını yapmak için hazır bekliyor" dedi.