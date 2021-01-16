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Kar timi göreve hazır

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre başta olmak üzere Batı Karadeniz bölümünde bu akşam saatlerinden itibaren Pazartesi sabah saatlerine kadar yoğun kar yağışı beklendiği açıklaması yapıldı.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Giriş Tarihi: 16.1.2021 16:47 Son Güncelleme: 16.1.2021 16:48 ABONE OL
Kar timi göreve hazır

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Zonguldak başta olmak üzere Batı Karadeniz bölümünde bu akşam saatlerinden itibaren Pazartesi sabah saatlerine kadar yoğun kar yağışı beklendiği açıklaması yapıldı.

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan yaptığı açıklamada, "Belediyemiz tarafından yolların kapanmaması, kayma ve buzlanmanın oluşmaması için 24 saat görev yapacak kar timi, şehrimiz ana arterler başta olmak üzere mahallelerimizde de çalışmalarını yapmak için hazır bekliyor" dedi.

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Kar timi göreve hazır
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