Kara hasret Kocaeli’nden enfes manzaralar

Her yıl mevsim normallerinde Ekim veya en geç Aralık ayında kar ile buluşan Kocaeli, bu yıl deyim yerindeyse adeta Kar'a hatta yağmura bile hasret kaldı. Beklenen yağışların olmayışı nedeniyle, Barajlarında alarm vermeye başladığı bir dönemde önce sağanak yağış geldi.

İL VE İLÇE MERKEZİNDE ETKİLİ OLDU

Ardından ise Kar yağışı başladı. Son 4 aylık süreçte bir iki defa sadece yüksek noktalara düşen ve kısa sürede kaybolan kar yağışı, bu defa oldukça etkili oldu. Cuma akşamı Kocaeli'nin yüksek noktalarını beyaz örtüye bürüyen kar yağışı, akşam saatlerinde ise il ve ilçe merkezlerinde de etkili oldu.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTILAR

Susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalan Kocaaliler yağan kar ile rahat bir nefes alırken, yasaklar nedeniyle evlerinde bulunduklarından, balkon ve pencerelerinden hasret kaldıkların kar yağışının oluşturduğu o enfes manzaraları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kocaeli'nin zirvesinde kar 40 santime ulaşırken, yağışların Pazartesi gününe kadar devam edeceği öğrenildi. Öte yandan Kocaeli Valiliğine bağlı birimler ile Belediyelere bağlı ekipler, yağışın hayatı olumsuz yönde etkilememesi için tedbirlerini aldı. Belediye Ekipleri ise yolların kapanmaması için 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.