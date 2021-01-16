Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Ülke genelinde olduğu gibi Zonguldak merkez ve ilçelerinde yağan kar yağışı sonrasında İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler köy yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler merkez ve ilçelerindeki tüm köylerde hizmete başlarken, kapalı yolun bulunmadığı ancak iyileştirme çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiği bildirildi.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz karla mücadele çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Karla mücadele ekiplerimiz 12 adet greyder, 9 adet yükleyici, 2 adet dozer, 6 adet kar bıçaklı kanal kazıcı ve 3 adet kar bıçaklı kamyon ile mücadeleye hazırız. Şu anda kapalı köy yolumuz yok. Ama tüm ekiplerimiz ile göreve hazırız" dedi.