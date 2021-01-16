Kedi maması ambalajında ilaç hammadesi getirmişti! Cengiz Dibek 2017 yılında da yakalanmış

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başta Hindistan ve Çin olmak üzere farklı ülkelerden kedi maması ambalajlarında vücut geliştirme hapı hammaddesi getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheliler, yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından polis, geçen çarşamba günü İzmir merkez ve 7 ilçesi ile İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda şüpheliler Cengiz Dibek, Y.A., M.S.Ö. ve A.D. İzmir'de, V.V. ise İstanbul'da gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise yaklaşık 200 bin kaçak vücut geliştirme hapı, 20 kilogramı toz, 40 kilogramı sıvı olmak üzere toplam 60 kilogram vücut geliştirme hapı hammaddesi ile merdiven altı üretimde kullanılan aletler ele geçirildi. Yapılan çalışmada ele geçirilen hammaddelerden yaklaşık 3 milyon kaçak hap üretilebileceği ve toplamda ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 10 milyon TL olduğu belirlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü, dün sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasındaki Cengiz Dibek'in vücut geliştirme sporuyla uğraştığı, bu alanda yapılan ulusal yarışmalarda ikincilik ve üçüncülük dereceleri olduğu öğrenildi.

KEDİYİ KOBAY OLARAK KULLANMIŞ

Cengiz Dibek'in Urla'da yaşadığı lüks villaya 2017 yılında aynı gerekçeyle operasyon düzenlendiği ve gözaltına alındığı ortaya çıktı. O tarihte yapılan araşırmalarda Cengiz D.'nin villasında ürettiği ilaçları kobay olarak kullandığı kedide deneyerek, kas gelişimini gözlemlediğinin tespit edildiği bildirildi. Adreste yapılan aramada ise ham madde olarak kullanıldığı değerlendirilen reçeteye tabi kanser ilaçları, bazı kimyasal maddeler, satışa hazır halde şişelenmiş vücut ve kas geliştirmede kullanıldığı tespit edilen sıvı, toz ile kapsül şeklinde ilaçlar, ilaç yapımında kullanılan boş kapsüller, şişeler, enjektörler, ölçü kavanozları, ısıya dayanıklı beherler, hassas terazi ve kapak sıkıştırma aparatı ele geçirildiği kaydedildi.