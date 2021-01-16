Kıraathanede oyun oynayan 5 kişiye 17 bin 345 lira ceza

Hatay'da kıraathanelerde yapılan denetimlerde, bir masa çevresinde iskambil oynarken yakalanan 5 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları için toplam 17 bin 345 lira idari para cezası uygulandı. Oyun oynanan kıraathane ise ikinci bir emre kadar kapatılarak mühürlendi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Dumlupınar mahallesi Pınarbaşı Caddesinde faaliyet gösteren bir kıraathanede yaptıkları kontrollerde, iş yerinde 5 şahsın olduğunu tespit etti. Şahısları bir masa etrafında iskambil kağıdıyla oyun oynarken yakalayan polis ekipleri, 5 şahsa sosyal mesafe kuralına uymadıkları için kişi başı 3 bin 469 lira olmak üzere toplam 17 bin 345 lira idari para cezası ile cezalandırdı. Oyun oynanan kıraathane ise ikinci bir emre kadar kapatılarak mühürlendi.