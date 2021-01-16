Kocaeli 'Basın Onur Günü'nü kutladı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ilk kez 16 Ocak 1923'te İzmit'te düzenlediği basın toplantısının 98'nci yıl dönümü olan 16 Ocak Basın Onur Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da anıldı. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti, bu kapsamda Atatürk Anıtı'nda çelenk takdiminde bulunuldu.

"TARİHİN TOZLU SAYFALARINDAN"

Saygı ve duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan günü anlam ve önemini belirtemek adına yaptığı konuşamada şu ifadeleri kullandı, "Bu coşkuyu yıllardır sürdürüyoruz. Eski Cemiyet Başkanlarımız ve yöneticilerimizden olan Barbaros Tantan, Metin Karan, Bedri Dölkeleş, Sadun Çetin ve Yalçın Arslan'ın girişimiyle Atatürk'ün ilk basın toplantısına ait belgeler tarihin tozlu sayfalarından gün yüzüne çıkartılmıştı. Herkesin evde olduğu bir dönemde bu töreni coşkuyla kutlayacaktık ama pandemi nedeniyle bu yıl böyle kutluyoruz"

PANDEMİ NEDENİYLE KISITLI KATILIM

Atatürk Anıtı'nın ardından basın toplantısının düzenlediği yer olan Kasr-ı Hümayun Müzesinde o günkü toplantının anma programı gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Gazeteciler Cemiyet Başkanı Cemal Kaplan ve gazeteciler katıldı. Pandemi süreci nedeniyle katılım kısıtlı sayıda oldu.

"ANNESİNİN CENAZESİNE GİDEMEDİ"

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Burada çok önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Yeni kurulacak olan devletin yönetim biçiminin Cumhuriyet olacak sözünü o toplantıda ifade ettiler. Kadına seçilme hakkının verileceği ifadesi geçti. Merkezin Ankara olacağı gibi ifadeler vardı. Akşam saatlerinde altı basın mensubuyla başlayan toplantı sabah saatlerine kadar sürmüştür. Atatürk, annesinin bile cenazesine gidemeyip buradaki toplantıya devam etmiştir. O tarihi günün bugün basın onur günü olarak kutlanması da ayrı bir güzel. Basın şehitlerimize baş sağlığı diliyor ve halkımızın haber alması için çalışan basın emekçilerimize teşekkür ediyorum" dedi

"TARİH EZBERLEMEKLE OLMUYOR"

Programda konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Hepimizin bildiği gibi 19 Mayıs 1919'da başlayan ve zaferle sonuçlanan bağımsızlık hareketimiz, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Mandayı ve işgali reddeden bir anlayışla, zaferlerle sonuçlanmıştır. O dönemde Cumhuriyetin ilan edileceği, ilk bu toplantıda söylenmiştir.Şunu unutmamak lazım, dünden ders alınırsa felaketler olmaz. Tarihi sadece ezberlemekle olmuyor. Neden o döneme geldiğimizi sorgulamalıyız dolayısıyla birlik ve beraberliğimizi geliştirmeliyiz. 1919'dan buraya nasıl geldik bundan sonra bu duruma nasıl düşmeyiz, bunun çalışmalarını yapmalıyız. Dünyadaki büyün gelişmeleri takip etmeliyiz. Ayrıca geçmişte yapılan bu toplantda gösteriyor ki , Kocaeli sadece bir sanayi şehri değil, bilim, sanayi ve kültür şehridir" dedi.