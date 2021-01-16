Kocaeli Valiliği çöp tartışmasına açıklık getirdi

Kocaeli'nden bir vatandaşın Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı şikâyet üzerine Başkan Hürriyet ve Temizlik İşleri Müdürü hakkında başlatılan araştırma ile ilgili bazı basın kuruluşlarında yapılan haberlerin, olayın olağan dışı ve maksatlıymış gibi ele alınması üzerine Kocaeli Valiliği yazılı bir açıklamada bulundu. Valilik olayın olağan dışı ve maksatlı olmadığı belirtildi.

SİTE YÖNETİCİSİ SİKAYET ETTİ

Kocaeli Valiliği tarafından, ilgili çıkan haberler ile alakalı yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı. "Çıkan haberler üzerine, valiliğimizce kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gereği duyulmuştur. İzmit İlçemiz sınırlarında ikamet eden ve bir sitenin yöneticiliğini yapmakta olan vatandaşımız, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe ile müracaat ederek; İkamet ettiği sitenin dışında bulunan çöp konteynerlerinin temizliklerinin ve gerekli dezenfektasyon işlemlerinin yapılmadığı, çöplerin zamanında ve gerektiği gibi toplanmadığı gerekçesiyle İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile Temizlik İşleri Müdüründen şikayetçi olmuştur.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderdiği yazı ile İzmit Belediye Başkanı ve Temizlik İşleri Müdürü hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun uyarınca soruşturma yapma izni talebinde bulunmuş ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü de konu hakkında ön araştırma yapılmasını Valiliğimizden yazı ile istemiştir. Valiliğimizce de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan bir Müfettiş görevlendirilerek Savcılık veya herhangi bir vatandaşın başvurusuna uygulanan rutin süreç işletilmiştir."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA GÖNDERİLECEK

Yapılan işlemin bir soruşturma olmayıp ön araştırma olduğu belirtilen açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi. "Araştırma sonucu, İçişleri Bakanlığına gönderilecek olup ilgililer hakkında gerek duyulur ise yetkili makam olan İçişleri Bakanı'nca ön inceleme izni verilerek, dosya Cumhuriyet Başsavcılığına soruşturma yapmak üzere, İçişleri Bakanlığınca gönderilecektir.4483 sayılı yasa uyarınca Savcılık yazısı ile başlatılan, tüm memurlar ve diğer tüm kamu görevlileri hakkında uygulanan yasal ve zorunlu bir sürecin sanki İzmit Belediye Başkanına uygulanan olağan dışı ve maksatlı bir uygulama gibi algılatılma çabası tarafımızdan üzüntü ile izlenmiştir."