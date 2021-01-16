Kocaeli Valisi Yavuz ‘Aşıda torpil yok, sıramı bekliyorum”

Kocaeli'nde gerçekleştirilen 16 Ocak Basın Onur Günü programına katılan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Koronavirüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Covid-19 salgının Kocaeli'nde ki son durumu hakkında da bilgiler vererek Yavuz," "Kocaeli'nde salgını kontrol altına almayı başardık.

Yüzde 80 bandında vakaları azalttık. Ancak bu demek değil ki rehavete kapılalım. Tedbirlere, maskeye, mesafeye uymak zorundayız. Ben kentin valisi olarak henüz aşımı yaptırmadım. Çünkü sıra bana gelmedi. Bunu neden söylüyorum; aşı olayında torpil falan yok. Bunlar doğru gündemler değil. Sıram gelince hemen aşımı yaptıracağım. Sırası gelen herkes aşısını yaptırsın" ifadelerine yer verdi.