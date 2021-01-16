Kocaeli’nde barınma merkezleri sokakta yaşayanlara yuva oldu

Kocaeli'nde akşam saatlerinden itibaren il ve ilçe merkezinde de etkisini arttıran kar yağışı ve soğuk hava ile birlikte, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler harekete geçti.

Bir yandan yolların sürekli açık kalması için gece gündüz çalışan Büyükşehir ekipleri, diğer yandan çeşitli nedenlerle sokakta kalabilecek vatandaşların mağdur olmaması için de sürekli kent genelinde devriye atmaya başladı. Zabıta Dairesi ekipleri otogar, tren garı, köprü altı, metruk bina, bankamatik gibi noktalarda denetlemeler yapıyor. Tespit edilen vatandaşlar olursa Büyükşehir Barınma Merkezi'nde misafir ediliyor.

25 VATANDAŞ GETİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Soğuk havaların ve kar yağışının ilimizde etkisini Kocaeli'nde bu günlerde sokakta bir şekilde kalmış vatandaşlar için sürekli Büyükşehir Zabıta ekipleri devriye atıyor. Ayrıca 153 çağrı merkezine gelen vatandaşların ihbarları da dikkate alınıp anında çözüme kavuşturuluyor.



İzmit ve Gebze'de hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Barınma Merkezi bu kapsamda sokakta bulunabilecek vatandaşlara sıcak yuva oluyor. İzmit ve Gebze'de bulunan Barınma Merkezlerine soğuk havaların başlaması ile 25 vatandaş getirildi. Vatandaşlar kalıcı yer bulunana kadar merkezlerde misafir ediliyor. Barınma Merkezlerinde Gebze'de toplam 50, İzmit'te ise 86 vatandaş kalıyor.

153'Ü ARAMAK YETERLİ

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri vatandaşlara çağrıda bulundu. Soğukta dışarıda gördükleri vatandaşların kendilerine bildirmelerini isteyen ekipler Büyükşehir'in 153 numaralı hattına bu kapsamda aramalarını yeterli olacağını ifade etti.