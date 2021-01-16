Koku kaybı hastalığı daha kolay takip edilebilecek!

"HASTA TAKİBİNİ DAHA SAĞLIKLI YAPMAMIZI SAĞLAYACAK 'TAKİP SKOR SİSTEMİ' GELİŞTİRDİK."

Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, travmatik beyin hasarı sonrası oluşan koku kaybı ya da koku hasarı hastalığıyla ilgili oluşturduğu 'Takip Skor Sistemi' hakkında ise şunları söyledi: "Travmatik beyin hasarı sonrası ortaya çıkan durumlardan birisi de ani koku kaybı ve koku körlüğüdür. Travma anında hafıza kaybı olması ve kişilerin travma anını hatırlayamaması durumunda bu hastalarda koku kaybı olma riski daha yüksektir. Tüm Dünya'nın 100'de birini etkileyen travmatik beyin hasarında ortaya çıkabilecek koku kaybının tedaviye cevabını belirleyecek ve hasta takibini daha sağlıklı yapmamızı sağlayacak koku alanı görüntülemesi, koku soğancığı değerlendirmesi ve burun-beyin arası koku bağlantı noktalarını içeren detaylı bir 'Takip Skor Sistemi' geliştirdik. Bu geliştirdiğimiz Takip Skor Sistemi de ABD'de yayımlanan en saygın bilimsel Kulak Burun Boğaz dergilerinden biri olan Laryngoscope dergisinde yayımlandı."