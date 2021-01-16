Koku kaybı hastalığı daha kolay takip edilebilecek!

Kulak Burun Boğaz hastalıkları arasında kafa travmaları sonrası ortaya çıkan koku kaybı hastalığının tedavisi en zor hastalıklardan birisi olduğunu belirten Kulak, Burun, Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, hastalıkla ilgili 'Takip Skor Sistemi' geliştirdi.
Altundağ, bu hastalıkla ilgili bilimsel çalışmasını Amerika'nın Kulak Burun Boğaz alanındaki en saygın bilim dergilerinden Laryngoscope'da yayınladı. Kafa travmaları sonrasında ortaya çıkan koku kaybı ya da koku bozukluğu hastalığı için "Takip Skor Sistemi" geliştiren Prof. Dr Altundağ, SABAH'a açıklamalarda bulundu.
"DÜNYADA HER YIL ORTALAMA 70 MİLYON KİŞİ TRAVMATİK BEYİN HASARINA MARUZ KALIYOR"
Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, ilk olarak travmatik beyin hasarı hakkında bilgi verdi. Altundağ, 'Travmatik Beyin Hasarı', 'Sessiz Salgın' olarak da adlandırılan ve dünya çapında ölüm ve sakatlığa yol açan bir durumdur. Her yıl ortalama 70.000.000 kişi dünyada travmatik beyin hasarına maruz kalmaktadır. Bu da toplumda %1 gibi yüksek bir oran demektir. Travmatik beyin hasarı doğumdan her yaşa kadar devam eden bir durumdur. Travmatik beyin hasarına en sık yol açan nedenler arasında trafik kazaları, iş kazaları, yüksekten düşme, darp ve doğum travmaları gelmektedir" dedi.
"HASTA TAKİBİNİ DAHA SAĞLIKLI YAPMAMIZI SAĞLAYACAK 'TAKİP SKOR SİSTEMİ' GELİŞTİRDİK."
Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, travmatik beyin hasarı sonrası oluşan koku kaybı ya da koku hasarı hastalığıyla ilgili oluşturduğu 'Takip Skor Sistemi' hakkında ise şunları söyledi: "Travmatik beyin hasarı sonrası ortaya çıkan durumlardan birisi de ani koku kaybı ve koku körlüğüdür. Travma anında hafıza kaybı olması ve kişilerin travma anını hatırlayamaması durumunda bu hastalarda koku kaybı olma riski daha yüksektir. Tüm Dünya'nın 100'de birini etkileyen travmatik beyin hasarında ortaya çıkabilecek koku kaybının tedaviye cevabını belirleyecek ve hasta takibini daha sağlıklı yapmamızı sağlayacak koku alanı görüntülemesi, koku soğancığı değerlendirmesi ve burun-beyin arası koku bağlantı noktalarını içeren detaylı bir 'Takip Skor Sistemi' geliştirdik. Bu geliştirdiğimiz Takip Skor Sistemi de ABD'de yayımlanan en saygın bilimsel Kulak Burun Boğaz dergilerinden biri olan Laryngoscope dergisinde yayımlandı."