“Korsan Kitap” operasyonu! Onbinlerce malzeme ele geçirildi

İstanbul'da bandrolsüz şekilde kitap basıldığı tespit edilen 5 adrese operasyon düzenlendi. Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında onbinlerce korsan kitap ve baskı makinesi ele geçirilirken, dört şüpheli gözaltına alındı. Korsan kitapların basıldığı o adresler polis kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri, İstanbul'un Beylikdüzü ve Esenyurt İlçeleri'nde bulundan 5 farklı adreste korsan kitap satış yapıldığını tespit etti. Çalışma başlatan Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri söz konusu adreslere 14 Ocak Perşembe günü eş zamanlı operasyon düzenledi.



ONBİNLERCE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ



Beylikdüzü ve Esenyurt'ta bulunan adreslere gerçekleştirilen baskınlarda korsan basım yaptığı tespit edilen dört şüpheli "5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 20 matbaa makinesi, 10 fotokopi makinesi ve 84 bin 375 korsan kitap ile korsan kitap yapımınında kullanılan malzemeler ele geçirildi.



ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI



Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda gözaltına alınan dört şüpheli yasal işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.