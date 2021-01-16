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Küçük kızı 1.5 yıldır taciz ettiği ortaya çıktı! Market sahibi gözaltına alındı

'da alışveriş için gelen 14 yaşındaki Y.K.'ye sarılarak maskesini çıkartmaya çalışıp, tacizde bulunan market sahibi Yeter K. (47), polis tarafından gözaltına alındı. Market sahibi Yeter K.'nin küçük kızı 1.5 yıldır taciz ettiği ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.1.2021 13:49 Son Güncelleme: 16.1.2021 13:52 ABONE OL
Küçük kızı 1.5 yıldır taciz ettiği ortaya çıktı! Market sahibi gözaltına alındı

Antalya'da Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için gelen Y.K.'nin kolundan tutan market sahibi Yeter K., "Neredeydin. Sen niye bu kadar güzelsin. Senin sevgilin var mı?" diye sordu. Daha sonra sarılıp tacizde bulunan market sahibi Yeter K'yi eliyle ittiren Y.K., eve gidip, odasına kapandı. Sürekli gözyaşı döken Y.K., olayı anne ve babasına anlatınca yaşanan taciz olayı ortaya çıktı.

KÜÇÜK KIZI 1.5 YILDIR TACİZ ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Markete giden küçük kızın babası H.K, kendisine 'Ben ettim, sen etme' diye yalvaran market sahibini polise şikayet etti. Markete gelen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeter K.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan Yeter K., adliyeye sevk edildi. Yeter K.'nin küçük kızı 1.5 yıldır taciz ettiği ortaya çıktı.

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Küçük kızı 1.5 yıldır taciz ettiği ortaya çıktı! Market sahibi gözaltına alındı
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