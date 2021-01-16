Kumar oynayanlara ceza yağdı

Hatay'da kumar oynarken yakalanan 7 kişiye, kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları için toplam 30 bin 963 lira para cezası kesildi. Ayrıca yapılan kimlik kontrolünde 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası bulunan ve aranan bir kişide yakalandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri Gürsel Mah 537 sokakta bulunan bir evde kumar oynandığı ihbarını aldı. Eve giden polisler evin Salonunda 7 şahsı yuvarlak bir masa etrafında kumar oynarken yakaladı. Masa üzerinde bulunan, 680 liraya, 50 adet pula ve 104 adet iskambil kağıdına el koyan ekipler kumar oynayan 7 şahsı kumar oynadıkları için bin 336'şar lira ve Koronavirüs tedbirlerine uymadıkları içinde 3 bin 469'ar lira olmak üzere toplam 3 bin 963 lira idari para cezasıyla cezalandırdı. Ayrıca yapılan kimlik kontrolünde 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası bulunan M.V. isimli şahısta yakalandı.