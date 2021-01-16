Küs olduğu iki arkadaşını öldürdü

Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde Levent K. 10 V 0672 plakalı aracıyla, daha önceden arkadaş olduğu Orhan Aksu (35) ile Orhan Eren'in (40) içerisinde bulunduğu 16 LV 550 aracın yanına geldi. Aracından inen Levent K., yanında bulunan av tüfeği ile, araçta bulunan Orhan Aksu ile Orhan Eren'e 3 el ateş etti. Sürücü Orhan Eren, direksiyon başında hayatını kaybederken, yanında bulunan Orhan Aksu ise araçtan dışarı çıkarak yola yığıldı.





TRAFİK POLİSİNE TESLİM OLDU

Bu sırada uygulama görevine seyir halinde olan trafik ekipleri, silah seslerini duyarak olay yerine geldi. Elinde av tüfeği bulunan Levent K., burada ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Orhan Eren ile Orhan Aksu'nun hayatını kaybettiklerini belirledi. Şüpheli Levent K., ifadesi alınmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Ölenlerin cenazeleri, Bursa Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

