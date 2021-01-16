Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da korkunç olay! Dini nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde ölü bulundu

'da korkunç olay! Dini nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde ölü bulundu

'dan kan donduran bir haber geldi. Dini nikahlı Hüseyin Ördek (46) ve Nergis Beyaz (32) çifti, bıçakla boğazlarından kesilmiş halde evlerinde ölü bulundu. Polis, olayda kullanıldığı tahmin edilen bıçağı evde bulurken, çiftin, birbirlerini bıçakla öldürmüş olabileceği ileri sürüldü. Çiftin ölüm kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından ortaya çıkacak.

DHA
Giriş Tarihi: 16.1.2021 21:20 Son Güncelleme: 16.1.2021 22:55 ABONE OL
Malatya'da korkunç olay! Dini nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Yavuzselim Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. 4 katlı apartmanın en üst katında birlikte yaşan dini nikahlı Hüseyin Ördek ve Nergis Beyaz'ın 7 yaşındaki çocuklarının bağırma sesleri üzerine gelen komşular, çifti boğazları kesilmiş halde kanlar içerisinde yatarken buldu. Komşular, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Malatya'da korkunç olay! Dini nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde ölü bulundu | Video

Olay yerinde kalbi duran çift, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan çift, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekiplerince olayda kullanıldığı düşünülen bıçak bulunurken, çiftin kavga ederek birbirlerini bıçakla öldürdüğü iddia edildi. Olay sonrası 7 yaşındaki çocuk ise Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) koruma altına alındı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Unilever Temizlikte Geleceği Baştan Yazıyor
Unilever Temizlikte Geleceği Baştan Yazıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Malatya'da korkunç olay! Dini nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA