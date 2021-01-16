Mersin polisi sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

Mersin'de, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisi, sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

Sokağa çıkma yasağı sürecinde aç ve susuz kalmamaları için kentin birçok noktasında sokak hayvanlarına mama, yem ve su dağıtan Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, pandemi önlemleri nedeniyle, 15 Ocak Cuma günü saat 21:00'de başlayıp, 18 Ocak Pazartesi günü saat 05:00'de sona erecek sokağa çıkma yasağı boyunca sokak hayvanlarını da unutmadı.

FARKLI NOKTALARA ULAŞILDI

Ekipler, kısıtlamada yüzlerce kilo mama ve yemi sokakta yaşayan canlara ulaştırdı. Kısıtlama günlerinde sadece sokakta yaşayan kediler ve köpekler için değil, kentin farklı noktalarında güvercinlere de yem ulaştırıldı.