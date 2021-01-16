SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayında duyurdu... Genç sevgilisi uğruna her şeyini satmıştı! Korkunç halde bulundu

Müge Anlı'dan son dakika haberi... ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, kayıplar ve cinayetler aydınlatılmaya devam ediyor Programın bugün ekranlara gelen son bölümünde, 52 gündür kayıp olan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç olayının perdesi aralandı. 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ın ailesi, Müge Anlı'ya katılarak babalarının günlerdir kayıp olduğunu söylemişti. Yaşlı adamı bulmak için harekete geçen Müge Anlı ve ekibi, Kılıç'la ilgili son gelişmeleri günlerdir canlı yayında aktarıyordu. Öyle ki, 24 Kasım 2020 tarihinden beri kayıp olan Hamdi Kılıç'ın 70 yaşında olduğu ve hanımını kaybettikten sonra Sakine Akdeniz adında bir kadınla yaşadığı ve tüm parasını bu kadına hesabına geçirdiği iddia edilmişti.

SON DAKİKA... ACI HABERİ CANLI YAYINDA DUYURDU

Müge Anlı, programın bugün yayınlanan bölümünde Hamdi Kılıç ile acı gerçeği aktardı. 70 yaşındaki Kılıç'ın cesedinin 52 gün sonra ağaçta asılı olarak bulunduğu öğrenildi.

Kılıç'ın cesedinin bulunduğu yer ise akıllarda birden çok soru işaretlerine neden oldu.