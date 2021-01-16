SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayında duyurdu... Genç sevgilisi uğruna her şeyini satmıştı! Korkunç halde bulundu

Müge Anlı'dan son dakika haberi... ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, kayıplar ve cinayetler aydınlatılmaya devam ediyor Programın bugün ekranlara gelen son bölümünde, 52 gündür kayıp olan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç olayının perdesi aralandı. 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ın ailesi, Müge Anlı'ya katılarak babalarının günlerdir kayıp olduğunu söylemişti. Yaşlı adamı bulmak için harekete geçen Müge Anlı ve ekibi, Kılıç'la ilgili son gelişmeleri günlerdir canlı yayında aktarıyordu. Öyle ki, 24 Kasım 2020 tarihinden beri kayıp olan Hamdi Kılıç'ın 70 yaşında olduğu ve hanımını kaybettikten sonra Sakine Akdeniz adında bir kadınla yaşadığı ve tüm parasını bu kadına hesabına geçirdiği iddia edilmişti.
Müge Anlı, programın bugün yayınlanan bölümünde Hamdi Kılıç ile acı gerçeği aktardı. 70 yaşındaki Kılıç'ın cesedinin 52 gün sonra ağaçta asılı olarak bulunduğu öğrenildi.
Kılıç'ın cesedinin bulunduğu yer ise akıllarda birden çok soru işaretlerine neden oldu.
SEVGİLİSİNİN EVİNİN YAKINDA BULUNDU
70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ın cesedi, son olarak görüldüğü genç sevgilisinin evinin yakınlarında bulundu. Hamdi Kılıç'ın cesedinin bulunduğu yer ile kaybolduğu ev arasında ise sadece 289 metre mesafe olduğu tespit edildi.
Müge Anlı'da son dakika! Yürek yakan acı haber canlı yayında geldi; Ağaca asılı cesedi... | Video
DİDİK DİDİK ARANMIŞTI
Jandarma ekipleri kadavra köpeği Pelit ile arama çalışmaları başlatmıştı. Havadan ve karadan devam eden arama çalışmalarında çiftlik evi ve çevresi didik didik aranmıştı.
Hamdi Kılıç'ı arama çalışmaları Urla'da devam ederken telefonundan alınan son sinyalin yaşadığı eve 4 km uzaklıkta olduğu ortaya çıkmıştı.Müge Anlı 15 Ocak 2021 Cuma Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı acı haberi verdi... Ağaca asılı olarak bulundu | Video