Muş’ta 84 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'ta 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 84 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş'un yüksek kesimlerinde etkili olan kuvvetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiliyor. İl genelinde 84 yerleşim birimi ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Özellikle kırsal kesimde etkili olan fırtına ve kar yağışıyla kapanan yollarda çalışma başlattıklarını ifade eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, bugün itibariyle merkez 25,Varto 28,Malazgirt 18,Bulanık 7, Korkut 5 ve Hasköy 1 olmak üzere il genelinde toplam 84 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerimiz Köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için aralıksız çalışma yürüterek, kısa sürede ulaşıma sağlayacaklarını belirtti. Ekip Şefi Nazım Diner ise, gazetecilere yaptığı açıklamada, "yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğunu belirterek,9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağladığı Üçevler grup köy yolunda hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Bölgede yoğun bir fırtına hakim. Ekibimiz çalışmakta zorlanıyor, kar kalınlığının yer yer 2-3 santimetreye ulaştığı yerleri temizleyerek köylere kısa sürede ulaşmaya çalışıyoruz "diye konuştu