Neşter annen için’

ANKARA'DA uzaklaştırma kararı bulunan eşi Mehmet Nevzat Yıldız tarafından 2019'da başına poşet geçirildikten sonra boğazı kesilerek öldürülen iki çocuk annesi Fatma Hülya Yıldız'ın davasında çiftin çocukları tanık olarak dinlendi. Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dinlenen çiftin çocukları, Yıldız'dan 'baba' olarak değil 'mahkûm' olarak söz etmek istediklerini söyledi. Psikolog gözetiminde ifadesi alınan 14 yaşındaki A.Y. annesinin ve kendilerinin sürekli şiddet gördüğünü dile getirerek, "Mahkûm, annemle kavga ettiği zaman annem yalnız kalmasın diye birimiz okula gitmez, annemle kalırdık" dedi. Yaz tatilinde Mehmet Nevzat Yıldız'ın yanında kaldıkları sırada evde neşter gördüklerini belirten A.Y., "Neşteri sorduğumda 'Annen için lazım' dedi" diye konuştu. Yıldız çiftinin 13 yaşındaki kızları E.Y. ise "Balkona çamaşır sermeye çıktığı için bile dövüyordu" dedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.