Oğlunun acısına kalbi dayanmadı! Mezarı başında öldü, yanına gömüldü

Trabzon'un Çaykara ilçesinde evli ve 4 çocuğu olan 75 yaşındaki Mehmet Kahveci, 3 yıl önce vefat eden oğlu Yakup Kahveci'nin (36) kabri başında ölü bulundu. Geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü belirlenen Kahveci, oğlunun yanında toprağa verildi.

Trabzon'un Çaykara ilçesi Yeşilalan Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Mehmet Kahveci,cuma namazını kılmak için evden çıktıüı ve bir daha geri dönmedi. jandarmaya haber veren aile fertleri daha sonra Mehmet Kahveci'nin 3 yıl önce karaciğer hastalığından vefat eden oğlu Yakup Kahveci'nin (36) kabrini ziyarete gittiğini öğrendi. Mezarlığa giden aile fertleri, Mehmet Kahveci'yi yerde hareketsiz yatarken bulup, sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kahveci'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Mehmet Kahveci, ilçede kılınan cenaze namazının ardından oğlunun mezarının yanında toprağa verildi.Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.