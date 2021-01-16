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Özel harekât polisi, kazada yaşamını yitirdi

’nun ilçesinde kontrolden çıkıp, park halindeki TIR’a çarpan otomobil sürücüsü Özel Harekat polisi (25), hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 16.1.2021 13:39 ABONE OL
Özel harekât polisi, kazada yaşamını yitirdi

Kaza, sabah saatlerinde Perşembe ilçesi Nefise Akçelik Tüneli'nin çıkışında meydana geldi. Ordu-Giresun Havalimanı'nda Özel Harekat polisi olarak görev yapan Numan Kalem yönetimindeki 52 AV 465 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında, park halinde bulunan TIR'a çarptı. Çatalpınar ilçesindeki ailesini ziyaretten döndüğü belirtilen Kalem ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Numan Kalem'in hayatını kaybettiğini belirledi

Araçtan çıkarılan polis memuru Kalem'in cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Numan Kalem'in cenazesinin, bugün Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

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Özel harekât polisi, kazada yaşamını yitirdi
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