Polis, sokağa çıkma kısıtlamasında can dostlarını unutmadı

Türkiye genelinde dün akşam başlayan ve 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında, Konya'daki sokak hayvanlarını emniyet görevlileri besledi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya'da da vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uydukları gözlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hem havaların soğuması hem de sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle sokak hayvanlarını unutmadı.

Ekipler kent merkezinde güvercinlere yem verirken, şehrin biraz dışında bulunan boş arazilerdeki sokak köpeklerine de yiyecek bıraktı. İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Siz sağlığınız için evde kalın, sokaktaki can dostlarımız biz emanet. Huzurun ve güvenin teminatı polisimiz sokakta yaşayan can dostlarımızın yiyecek ihtiyacını gidermiştir" denildi.