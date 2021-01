Şalvar ile yangına gidiyorlar!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Gönüllü İtfaiyecilik uygulaması ile kentin her bölgesinde olaylara müdahale edebilecek kişiler yetiştiriyor. Uygulamayı yaygınlaştırmak için, yeni gönüllülere kapı açan Kocaeli İtfaiyesinin gönüllü itfaiyecileri arasında en çok dikkat çeken ise yöresel şalvarları ile itfaiyeci kabanı giyen köylü kadınlar oluyor.

1850 GÖNÜLLÜ İTFAİYECİ

2000 yılında, Kocaeli İtfaiye Dairesi Başkanlığınca başlatılan Gönüllü İtfaiyecilik programı çalışmaları sayesinde, Kocaeli'nde şu anda 1850 gönüllü itfaiyeci bulunuyor.260'ı kadın olan itfaiyeciler için, 8 araç ile müfreze bölgeleri oluşturulurken, yaklaşık 80 kırsal alana su tankerleri konumlandırıldı. Bu eğitimlere katılan öğrenci, işçi, mühendis, gazeteci, ev hanımı, sağlık personeli gibi toplumun her kesiminden Gönüllü İtfaiyeciler bölgelerindeki yangına ilk müdahale eden ekipler oluyor.

GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLERDEN DESTEK ALMAK ZORUNDAYIZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Eğitmeni İlknur Erdoğan gönüllü itfaiyecilere verilen eğitimin oldukça zor olduğunu belirterek, "itfaiyecilik mesleği Dört Mevsim 7/24 teyakkuzda olmayı gerektiren bir meslek. Biz itfaiye teşkilatı olarak sadece yangınlara müdahale eden bir teşkilat değiliz. İtfaiyenin iş yelpazesi diğer meslek grupları gibi değil. Oldukça geniş bir yelpazemiz var. Biz burada gönüllü itfaiyecilerden destek almak durumundayız. Kocaeli bir sanayi bölgesi ve Türkiye'nin en hızlı göç alan illerinden birinde yaşıyoruz. Sanayimiz de buna göre renkleniyor. Köylerde, köy halkından, köydeki vatandaşlarımıza yardım istiyoruz. Halkımızda duyarlı ve bilinçli davranıyor. Avluburun Köyünde de talep onlardan geldi. Bir köyde, olası bir ahır, samanlık ya da ormanlık yangınında, ilk müdahaleyi yapabilmeleri için, onlara gereken eğitimi verdik. Merkez itfaiye teşkilatı gelene kadar buradaki bilinçli halkın müdahalesi, yangının yayılmasını ya da çok fazla zarar vermesini engelliyor"dedi.

İLK MÜDAHALEYİ ONLAR YAPIYOR

Kocaeli'nde orman köylerinin çok fazla olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bizim köy tankerleri projemiz var. Bu proje kapsamında 80 uzak orman köyünde tanker bulunuyor. Bu tankerler köy muhtarlıkların hibe edildi. Onlarla birlikte olası bir yangında köyde mevcut olan ve müsait olan insanlar olaya dâhil oluyorlar. Şehir İtfaiyesi gelene kadar, olayın ilk müdahalesini köydeki halkımız yapıyor. Bu önemli bir bilinç, bu bilince ulaşmış olmaktan gurur duyuyoruz. Gönüllü itfaiyeciliğin temelleri depremden sonra ilk olarak Kocaeli'nde başladı. Bizim için önemli bir karar oldu. Halkımızın bu konuda duyarlı olması, vatandaşımızın özellikle kadınlarımızın duyarlı olması, bizim için de çok özel ve çok heyecanlı bir olay." dedi.

YANGIN OLDUĞU ZAMAN KOŞTURUYORUZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin gönüllü itfaiyecileri arasında kadınlardan oluşan şalvarlı itfaiyeciler grubu da var Onlar Kar kış demeden özellikle yangınlara müdahale edebilmek için eğitimlerini aralıksız sürdürüyorlar o gönüllülerden biri olan Nurgül Akkazan,"Pandemi yangını engellemiyor. Yangın her zaman çıkabilir. Yangın çıktığı zaman bizim de elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Köyümüzde erkeklerde var. Ancak erkekler işte veya dışarıda olabiliyor. Genelde bizler evde oluyoruz. Yangın olduğu zaman koşturuyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Gönüllü itfaiyeci olarak, bir kadın için itfaiyeci olmak zor değil. Kadınlar her şeyi yapıyor. Bugün de her zaman da yapabiliriz" dedi