Şanlıurfa hafta sonu çok sessiz

Şanlıurfa'daki Cadde ve sokaklarda genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda kişinin olduğu görüldü. Kentin normal zamanda en işlek caddelerinden Atatürk BulvarI, Topçu meydanı ve Balıklıgöl platosunda sakinlik hakim

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında geçen hafta başlayan tüm yurtta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. .Ülke genelinde dün 21.00'de başlayan ve 11 Ocak Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Şanlıurfa'nın işlek noktalarında polis ekipleri tarafından denetimler yapıldı. Şanlıurfa'da Cadde ve sokaklarının boş kaldığı gözlemlendi. Kentin en kalabalık meydanlarından olan Atatürk bulvarı ve Topçu Meydanı da sessizliğe bürünürken kısıtlamadan muaf olan işletmeler mesailerine devam etti.Belirli noktalarda denetim gerçekleştiren polis ekipleri, durdurdukları araçlarda sürücülerin izin belgelerini kontrol ediyor.