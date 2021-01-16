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’da kamyonet koyun sürüsüne daldı: 21 koyun telef oldu

'nın ilçesinde dün gece kamyonetin koyun sürüsüne çarpması sonucu 21 koyun telef olurken sürücü kazayı yara almadan atlattı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 16.1.2021 12:47 ABONE OL
Şanlıurfa’da kamyonet koyun sürüsüne daldı: 21 koyun telef oldu

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde dün gece kamyonetin koyun sürüsüne çarpması sonucu 21 koyun telef olurken sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza akşam saatlerinde Harran ilçesine bağlı Gazlıkuyu mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı. Sürü sahibinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, 21 koyun telef olurken kamyonet sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Telef olan koyunlar ise sahipleri tarafından kamyonete alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa’da kamyonet koyun sürüsüne daldı: 21 koyun telef oldu
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