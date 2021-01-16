Şanlıurfa’da otomobil bariyerle çarptı: 1ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldüKaza gece geç saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yusuf El Yusuf'un kullandığı 06 RTT 10 plakalı otomobil, Akçakale-TOKİ Çevre Yolu'nda bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kazanın olduğu bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde bulunan İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralı bir kişiyi sıkıştığı bölgeden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.