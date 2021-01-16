Şanlıurfa’da talihsizlik! İlk iş gününde kaza yaptı

Şanlıurfa'da ambulansın çarptığı motosiklette bulunan bir kişi yaralandı. Talihsiz gencin kazayı ilk iş gününde yaşadığı belirtildi.

Şanlıurfa'da ambulansın çarptığı motosikletin üzerinde duran sürücü yaralandı. Kaza Eyyübiye İlçesi Akabe Mahallesi mevkii İpekyol Bulvarında meydana geldi. Gaziantep istikametine doğru seyreden ambulansın çarptığı motosiklet devrildi. Yere düşen motosiklet sürücüsü birkaç metre sürüklendi.

Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye anında müdahale etti. Yaralı sürücü, olay yerine gelen başka bir ambulansla kaza yerine yakın olan Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı gencin genel durumunun iyi olduğu belirtildi.Talihsiz gencin bir lokantada bugün işe başladığı ve temizlik yaparken kırılan mop sapını almaya gittiğinde kaza yaptığı öğrenildi.