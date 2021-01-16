Sigara içmek için çıktığı balkondan düşerek can verdi

Antalya'da dördüncü kattaki dairesinin balkonundan düşen 62 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti. Bağ-Kur emeklisi olduğu bildirilen, eşi ve çocuklarıyla birlikte oturan Altun'un sigara içmek için balkona çıktığı bildirildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Manavgat ilçesi Kasaplar Mahallesi Hasan Fehmi Boztepe Caddesi üzerindeki apartmanda meydana geldi. Binanın dördüncü katındaki evinde sigara içmek için balkona çıktığı öğrenilen 62 yaşındaki Asker Altun bir anda aşağı düştü. Düşerken, apartmanın zemin katındaki işyerinin tabelasına da çarparak parçalayan Asker Altun, olay yerinde hayatını kaybetti.

CENAZE İNCELENMEK ÜZERE ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Asker Altun'un balkonda dengesini kaybederek düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, cenaze Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.