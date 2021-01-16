Sokakta bulduğu köpeği karda üşümesin diye dantelli elbise ördü!

İstanbul'da Aşçılıktan emekli Hamit Aslan çocukların iple boğmak üzereyken çocukların elinden kurtardığı Ceylan ismini verdiği Belçika Kurdu köpeğin kış mevsimi karda soğukta üşümemesi için elleriyle 5 elbise ördü. Elbiseleri dantellerle süsleyip nazar boncuklarıyla tasma yapan Hamit Aslan , kış günü hayvanlarında korunması gerektiğini söyledi.



Kış mevsiminde sokakta yaşayan hayvanların büyük sıkıntı yaşadığını zor durumda çocuklar tarafından boynuna ip geçirilip sürüklenirken kurtardığı Belçika kurdu köpeğin beklenen kar yağışında ve soğukta üşümesin diye kendi elleriyle elbiseler ördüğünü belirten Habit Aslan, hayattaki tek arkadaşı olduğunu söyledi.





Köpeği Ceylan'ın her ortam için elbisesi olduğunu belirten hayvansever Hamit Aslan, "Ben aşçılıktan emekli oldum. Yıllardır hobi olarak yün ve orlan iplerle kazaklar, çoraplar ve elbiseler örüyorum. 3 yıl önce sokakta yürürken 2-3 çocuğun bir köpeğin boynuna ip bağlayıp sürüklediğini ve köpeğin boğulmak üzere olduğunu görüp müdahale ettim. Köpeği çocukların elinden kurtarıp beslemeye başladım. Hobi olarakta kazak ve çorap ördüğüm için köpeğede dışarıya çıktığımızda veya evdeyken gezmeye giderken giyebileceği elbiseler ördüm. Onlarıda dantellerle ve süs eşyalarıyla donattım. Köpeğim Ceylan'ın hem güzel vöe süslü giyisisi oldu hem de üşümemiş ve soğuktan korunmuş dldu. Ceylan'ın bu kış günü üşümemesi içinde daha kalın yünden bir elbise örüp giydirdim. Beklenen kar yağışında bu elbisesi ile dolaştıracağım"dedi.