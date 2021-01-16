Son dakika: 1.5 yaşındaki bebeğini ve eşini kaynar su ile yaktı: Ölüyorum, bebeğimiz de ölüyor...





Hastane odasında yaşadıklarını anlatan Rukiye A., şunları söyledi:

''En son cumartesi günü çocuğum 2 yaşına geldiği için sütten ayırıyordum. Kızım, sabah erken uyandı. Kahvaltıyı hazırladım. Eşime seslendim 'Hadi gel' diye. Sonra 'Sen beni neden uyandırıyorsun. İlla uyandıracaksın değil mi?' dedi. 'Kahvaltı hazır bir daha hazırlayamam çocuk acıktı' dedim. Eşim de, 'Ben sabaha kadar uyuyamadım, beni rahatsız etme' dedi. Biz çocuğumla kahvaltıya oturduktan sonra geldi. 'Ne olursa olsun çocuğu alacağım. Sana da tekmeyi vuracağım' dedi. Sonra kaynar suyu boynumdan aşağıya boşalttı. Aslında benim yüzüme atacaktı. Ben yüzümü çevirmeseydim yüzüme geliyordu. O can havliyle kaçtım; ama tişört üzerime yapışmıştı. Kaynar suyun kalanını arkamdan döktü. Bu da hem çocuğumun ayağına hem de kalçama geldi. Beni bir kez daha yaraladı. Daha sonra ben acımdan bayılmışım. Ayıldığımda beni saçlarım ve kollarımdan tutup banyoya doğru götürüyordu. Sonra kendimi toparladım. Kulağıma kızımın ağlama sesleri geliyordu.''