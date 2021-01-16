Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kaçakçılık operasyonu başladı! 50 ilde kaçak akaryakıt operasyonu

Son dakika: Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kaçakçılık operasyonu başladı! 50 ilde kaçak akaryakıt operasyonu

Son dakika: Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, Türkiye’nin en kapsamlı kaçak akaryakıt operasyonu için bu sabah düğmeye bastı. Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştiren kaçakçılık polisi, 50 ilde kaçak akaryakıta karşı yüzlerce petrol istasyonuna baskın düzenlendi. Polisin gözaltı listesinde 250 kişi bulunuyor.

HALİT TURAN HALİT TURAN
Giriş Tarihi: 16.1.2021 10:32 Son Güncelleme: 16.1.2021 10:34 ABONE OL
Son dakika: Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kaçakçılık operasyonu başladı! 50 ilde kaçak akaryakıt operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, Türkiye'nin en kapsamlı kaçak akaryakıt operasyonu için bu sabah düğmeye bastı. Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştiren kaçakçılık polisi, 50 ilde kaçak akaryakıta karşı yüzlerce petrol istasyonuna baskın düzenlendi. Polisin gözaltı listesinde 250 kişi bulunuyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kapsamlı kaçak akaryakıt operasyonuna polis bu sabah start verdi. Kaçakçılık polisi tarafından 50 ilde kaçak akaryakıt ve ticareti yapıldığı belirlenen petrol istasyonlarına eş zamanlı baskın yapıldı.

BÜYÜKŞEHİRLER BAŞTA 50 İL

İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Şanlıurfa ve 50 ildeki istasyonlara baskın yapan Kaçakçılık polisinin uzun süredir firmaları takip ettiği öğrenildi. Operasyonda aramalar devam ederken, polisin gözaltı listesinde akaryakıt kaçakçılığı yapan 250 kişinin bulunduğu öğrenildi.

AYRINTILAR GELECEK

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kaçakçılık operasyonu başladı! 50 ilde kaçak akaryakıt operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA