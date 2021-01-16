Son dakika: Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kaçakçılık operasyonu başladı! 50 ilde kaçak akaryakıt operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, Türkiye'nin en kapsamlı kaçak akaryakıt operasyonu için bu sabah düğmeye bastı. Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştiren kaçakçılık polisi, 50 ilde kaçak akaryakıta karşı yüzlerce petrol istasyonuna baskın düzenlendi. Polisin gözaltı listesinde 250 kişi bulunuyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kapsamlı kaçak akaryakıt operasyonuna polis bu sabah start verdi. Kaçakçılık polisi tarafından 50 ilde kaçak akaryakıt ve ticareti yapıldığı belirlenen petrol istasyonlarına eş zamanlı baskın yapıldı.

BÜYÜKŞEHİRLER BAŞTA 50 İL



İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Şanlıurfa ve 50 ildeki istasyonlara baskın yapan Kaçakçılık polisinin uzun süredir firmaları takip ettiği öğrenildi. Operasyonda aramalar devam ederken, polisin gözaltı listesinde akaryakıt kaçakçılığı yapan 250 kişinin bulunduğu öğrenildi.

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