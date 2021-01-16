Son dakika haberi: Meteoroloji'den İstanbul için kar yağışı uyarısı! İstanbul'da kar 40 cm'yi bulabilir...

Son dakika haberi: Marmara Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilen bölgede yağışların, İstanbul ve Kocaeli ile Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor.