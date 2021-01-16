SON DAKİKA HABERİ! Tüm şehir seferber oldu! 100 kişilik ekip kayıp doktoru arıyor



Doktor Uğur Tolun

Arama çalışmalarının arazi şartları nedeniyle güçlükle devam ettiğini belirten AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı, "Bugün arazi koşulları düne göre biraz daha zordu, özellikle bazı bölgelerde kar 30 santime kadar yükseliyordu. Bu da hem aramayı zorlaştırdı hem de ekiplerin intikalini zorlaştırdı ama gelen ekipler bugün gerçekten donanımlıydı. Sabah yaptığımız toplantı ile birlikte AFAD'ın koordinasyonunda tüm ekipleri koordinasyon içinde çalışmaya başladı. Özellikle emniyet ve jandarma şehirdeki olası kameralardan görüntü almaya çalıştı. Arama kurtarma ekipleri de dağlık bölgede aracın girebileceği bütün yolları, patikaları hepsini tek tek aradı. Kartepe bölgesi bugün çok yoğun bir arama tarama faaliyetiyle bitirildi. Çalışmalar yarın devam edecek ama bu gece yoğun bir kar yağışı bekliyoruz umarım yarın çok fazla kar yağışı olmadan araçlarımızın ilerleyebileceği, arama faaliyetlerimizi devam ettirebileceğimiz bir hava koşulu olur." dedi.

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