Son dakika: Otomobildeki çifte infazın detayları ortaya çıktı

Merkez Osmangazi ilçesinde 16 LV 550 plakalı park halindeki otomobil içerisinde oturan Orhan Eren ve arkadaşı Orhan Aksu, sonradan gelerek önlerine park eden 10 V 0672 plakalı otomobilden inen Levent K tarafından, pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tutulmuştu. Vücuduna isabet eden mermilerle sürücü Orhan Eren direksiyon başında, otomobilden kaçmaya çalışan Orhan Aksu ise yolda yere yığılarak hayatını kaybetmişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İki kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı Levent K, bugün adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıktı.

Levent K verdiği ilk ifadede, "15 gün önce arabada içtiğin alkolün şişesini camdan dışarıya attım Orhan Eren gelip şişeyi almak istedi ben de benim şişemi alma dedim. Bunun üzerine tartışma çıktı ve Orhan Eren beni bıçakladı. Şimdide barışmak için yanlarına gittim yine tartışma çıktı ben de pompalı tüfekle ateş ettim" dedi.

CENAZELER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Pompalı saldırıda hayatını kaybeden Orhan Aksu'nun cenazesi memleketi Samsun'un Terme ilçesine, Orhan Eren'in cenazesi ise Zonguldak'ın Bakiler köyüne gönderildi. Hakim karşısına çıkan Levent K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.