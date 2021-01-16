SON DAKİKA | WhatsApp sözleşmesi iptal mi edildi? WhatsApp sözleşmesi hakkında açıklama!

WhatsApp sözleşmesi hakkında son dakika haberleri… WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptali, milyonlarca kullanıcının gündeminde yer alıyor. 8 Şubat 2021 tarihine kadar sözleşmeyi kabul edenlerin uygulamayı kullanabilecek olması, kabul etmeyenlerin ise hesaplarının askıya alınacak olması pek çok tartışmaya neden olmuştu. Bu durumun ardından WhatsApp sözleşmesi hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki; WhatsApp sözleşmesi iptal mi edildi?

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA!

WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesiyle ilgili yeni açıklama yaptı. Açıklamada "Şimdi, insanlardan şartları incelemelerinin ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek" denildi.