SON DAKİKA | WhatsApp sözleşmesi iptal mi edildi? WhatsApp sözleşmesi hakkında açıklama!

WhatsApp sözleşmesi hakkında son dakika haberleri… WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptali, milyonlarca kullanıcının gündeminde yer alıyor. 8 Şubat 2021 tarihine kadar sözleşmeyi kabul edenlerin uygulamayı kullanabilecek olması, kabul etmeyenlerin ise hesaplarının askıya alınacak olması pek çok tartışmaya neden olmuştu. Bu durumun ardından WhatsApp sözleşmesi hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki; WhatsApp sözleşmesi iptal mi edildi?
WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesiyle ilgili yeni açıklama yaptı. Açıklamada "Şimdi, insanlardan şartları incelemelerinin ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek" denildi.
8 ŞUBAT'TA HESAPLAR SİLİNMEYECEK
Zira mesajlaşma platformu, verilerini Facebook ile paylaşmayan WhatsApp kullanıcılarına yasak getirmeye hazırlanıyor. Konu ile ilgili mesajlaşma platformundan yeni bir açıklama yapıldı.
Güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceğini açıklandı.
DEĞİŞİKLİK KARARI DEVAM EDİYOR
Şirket açıklamasında "Yapılacak değişikliği daha iyi anlatabilmek için" 15 Mayıs'a ertelendiği belirtildi. Whatsapp'ın güncelleme kararı tüm dünyada büyük bir merakla takip ediliyordu.
SÖZLEŞME İPTALİ NASIL YAPILIR?
WhatsApp sözleşmesi iptali için herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak hesabı silip, yeniden uygulamayı yüklemek sözleşme iptali için geçerli olabilir.
WhatsApp hesabınızı silmek için
WhatsApp'ı açın.
Ayarları > Hesap > Hesabımı Sil'e gidin.
Telefon numaranızı uluslararası koduyla birlikte yazın ve Hesabımı Sil'e dokunun.
Hesabınızı sildiğiniz zaman
Hesabınız ve profil fotoğrafınız WhatsApp'tan silinir.
Tüm WhatsApp gruplarınızdan silinirsiniz.
Telefonunuzdaki WhatsApp mesaj geçmişiniz ve WhatsApp iCloud yedeklemeniz silinir.
Hesabınızı silerseniz:
Hesabınıza tekrar erişemezsiniz.
Yedekleme sistemlerinde saklanan verilerin silinmesi 90 güne kadar sürebilir. Bilgileriniz bu süre zarfında WhatsApp'ta erişilebilir değildir.
Gönderdiğiniz mesajların kopyaları gibi diğer kullanıcıların sizinle ilgili sahip olduğu bilgiler etkilenmez.
Bazı materyallerin kopyaları (örneğin, log dosyalarınız) veritabanımızda kalabilir, ancak bunlar kişiye özel tanımlayıcılardan bağımsızdır.
Yasal amaçlar için (örneğin, sahtekarlık ve diğer yasa dışı faaliyetler) bilgilerinizi koruyabiliriz. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamızın Kanun ve Koruma kısmına bakınız.