Son yağışların Trakya'daki barajlara ne kadar yaradığı belli oldu

Trakya'da bir süredir aralıklarla devam eden yağışlar Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde barajlardaki su seviyesini yükseltti.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Trakya'daki 14 baraj 8-15 Ocak tarihlerinde yağışlarla 67 milyon 392 bin metreküp su aldı.

Edirne'deki Hamzadere Barajı'nın su seviyesi son yağışlarla 143 milyon 290 bin metreküpe çıktı.

Bu kentteki 6 barajda geçen yılın ekim ayında 177 milyon 491 bin metreküp olan su seviyesi, kasımda 185 milyon 304 bin, aralıkta 199 milyon 287 bin olarak ölçülürken, son yağışlar ile bu rakam 225 milyon 365 bin seviyelerine yükseldi.

Tekirdağ'da ise ekim ayında 115 milyon 856 bin metreküp olan barajlardaki su seviyesi, kasımda 114 milyon 313 bin, aralıkta 115 milyon 775 bin olarak ölçüldü.

Kentte yağışlar ile 4 barajdaki su seviyesi 118 milyon 57 bin seviyelerine çıktı.

Kırklareli'nde de ekimde 63 milyon 676 bin metreküp olan barajlardaki su seviyesi, kasımda 61 milyon 730 bine, aralıkta 58 milyon 197 bine gerilerken, son yağışlar ile bu rakam 104 milyon 55 bine yükseldi.

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 milyar 115 milyon 740 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın su miktarı, 8 Ocak'ta 380 milyon 85 bin, 15 Ocak'ta 447 milyon 477 bin metreküp olarak ölçüldü.

Barajların 8 ve 15 Ocak doluluk oranları şu şekilde: