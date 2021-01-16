Tekne ile midye avlarken yakalandı

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Liman Şube ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontroller esnasında, kıyı şeridine yakın bir noktada, tekne ile midye avcılığı yapan bir kişi olduğu tespit edildi. Denizden bot ile müdahalede bulunan şahıs, tekneyi bırakarak kıyıya doğru yüzmeye başladı.

Bunu gören Deniz Polis kıyıdan da şahısın yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan K.A gözaltına alınarak 1380 sayılı su ürünlerinin korunması kanununa aykırı davranmaktan hakkında işlem başlatıldı. Şahıs hakkında sokağa çıkma yasağı ve maske ihlallerinden de ayrıca idari para cezası uygulandı