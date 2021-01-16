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'nda kaza yapan sürücü otomobili bırakıp gitti

, altında otomobil yoldan çıkarak yan yattı. Sürücü otomobili bırakıp olay yerinden ayrıldı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 16.1.2021 23:19 ABONE OL
TEM Otoyolu'nda kaza yapan sürücü otomobili bırakıp gitti

Kaza, 21.00 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye Çakmak Köprüsü altında meydana geldi. İddiaya göre, 06 TUV 97 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.

SÜRÜCÜ POLİSE ARACI DAHA SONRA ALACAĞINI SÖYLEDİ

Kazayı yara almadan atlatan sürücü olay yerinden ayrıldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde herhangi bir yaralıya ulaşamayınca otomobilin plaka sorgusundan sürücünün telefonuna ulaştı. Sürücünün, polise otomobili daha sonra alacağını söylediği öğrenildi. Polis, otomobili çekici yardımıyla otoparka çekti.

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TEM Otoyolu'nda kaza yapan sürücü otomobili bırakıp gitti
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