Tesisler gençleri su sporları ile buluşturacak

Hatay'da Antakya Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı işbirliğiyle Saraykent Mahallesinde yapımı süren yarı olimpik kapalı yüzme havuzu tamamlandığında gençleri su sporları ile buluşturacak.

İnşaatı devam eden yüzme havuzunun yarı olimpik olacağını belirten Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Antakya Belediyemiz arasında yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde Saraykent Mahallesi'ne yarı olimpik kapalı yüzme havuzu çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz.

Kapalı Yüzme Havuzu tesisimizin temellerini attık. Direkler yükseliyor. Tamamlandığında Antakya'mızın gençlerini su sporları ile buluşturacak muhteşem bir tesisi şehrimize kazandırmış olacağız. Çocuk, genç, yetişkin tüm hemşerilerimize hizmet verecek olan kapalı yüzme havuzumuz ile su sporu ile ilgilenen kulüplerinin antrenmanlarına da büyük katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Antakya'mızın gelişmesi, güzelleşmesi, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak, kültür, sanat ve sporla ilgilenmelerini sağlamak amacıyla şehrimize yapacağımız yatırımlar bundan sonraki süreçte de artarak devam edecek." dedi.