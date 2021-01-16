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Trafikten kaçmak için kural tanımıyorlar! 'de tehlikeli hareketler...

'den yönüne giden sürücülerin zaman zaman 'ndan yan yola, zaman zaman da yan yoldan Karayolu'na gidebilmek için tüm kuralları hiçe sayarak geri geri gitmeleri kameralar tarafından görüntülendi.

DHA
Giriş Tarihi: 16.1.2021 10:51 Son Güncelleme: 16.1.2021 10:55 ABONE OL
Trafikten kaçmak için kural tanımıyorlar! D-100'de tehlikeli hareketler...

Küçükçekmece'den Avcılar'a giden sürücülerin bir bölümü D-100 Karayolu'nda ilerlerken yan yolu boş görünce buraya girmek için kuralları hiçe sayarak geri giderken, yollarında giden diğer sürücülerin yaşamını da tehlikeye sokuyor. Benzer görüntüler zaman zaman yan yolda da görülüyor. Buradaki sürücülerin de yine ters yönde ilerleyerek yollarında giden sürücülerin de can ve mal güvenliğini tehlikeye sokuyor. Cep telefonları ile görüntülenen kural tanımazlıkta bazı arazi araçları veya cip sürücülerinin ters gitme yerine refüjü aşarak boş olan yola yöneldiği dikkat çekti.

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Trafikten kaçmak için kural tanımıyorlar! D-100'de tehlikeli hareketler...
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