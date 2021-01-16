Tunceli-Erzincan karayolu kontrollü şekilde tır ve kamyon geçişlerine açıldı

Tunceli-Erzincan karayolu, yoğun yağış ve tipi nedeniyle dün akşam saatlerinde tır ve kamyon geçişlerine kapatılmıştı. Tunceli Valiliği, karayolunun kontrollü şekilde tır ve kamyon trafiğine yeniden açıldığını bildirdi.

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Dün gece itibarıyla yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır ve kamyon geçişlerine kapatılan Mutu Köprüsü (Erzincan il sınırı) ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, karla mücadele ekiplerimizin çalışmaları ve hava şartlarının düzelmesi sebebiyle tır ve kamyonların geçişine açılmış olup, ulaşım Karayolları araçlarımızın eşliğinde kontrollü bir biçimde sağlanmaktadır" denildi.