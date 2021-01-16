Tunceli’de 144 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 144 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli-Elazığ ve Tunceli-Erzincan karayolunda zaman zaman trafikte aksamalar yaşanırken ekipler yollarda aralıksız çalışma yürütüyor.

Tunceli'de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 10, Pülümür'de 40, Ovacık'ta 32, Hozat'ta 22, Nazımiye'de 21, Mazgirt'te 13 ve Çemişgezek İlçesi'nde 6 olmak üzere toplam 144 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi'ne bağlı çok sayıda ekip kapanan karayollarını ulaşıma açmak için aralıksız çalışma yürütüyor.

Tunceli-Elazığ ve Tunceli-Erzincan karayolunda yoğun yağış ve tipi nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken Erzincan il sınırı ile Tunceli'nin Pülümür İlçe merkezi arasında kalan yol tır ve kamyon geçişlerine ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.