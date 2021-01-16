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’da kar ve yağmur yağışı nedeniyle istinat duvarı çöktü

’da yoğun kar yağışı devam ederken ’da kar ve yağmur yağışı nedeniyle istinat duvarı çöktü.

İHA
Giriş Tarihi: 17.1.2021 01:39 ABONE OL
Üsküdar’da kar ve yağmur yağışı nedeniyle istinat duvarı çöktü

Olay saat 23.00 sıralarında Özbekler Tekkesi sokakta meydana geldi. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yoğun kar yağışı devam ederken Üsküdar'da kar yağışı ve yağmurunda etkisiyle yolda bulunan istinat duvarı çöktü.

Üsküdar’da kar ve yağmur yağışı nedeniyle istinat duvarı çöktü | Video

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Çöken istinat duvarı bir apartmanın bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken çevrede bulunan araçlarda ufak çaplı maddi hasar meydana geldi.

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Üsküdar’da kar ve yağmur yağışı nedeniyle istinat duvarı çöktü
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