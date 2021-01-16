Valdes’e 460 bin dolar!

Contemporary Istanbul fuarı bu yıl bir ilke imza attı ve sanal olarak gerçekleşti. 37 galeri, 455 sanatçının 1500 eseri sergilendi fuarda. Galeriler satış yaptıkça eserlerin yerine yenileri eklendi ve toplamda 1800 eser sergilenmiş oldu.

Fuarda satılan en pahalı eser ise İspanyol sanatçı Manolo Valdes'e ait bir heykel oldu. Eser 460 bin dolar yani yaklaşık 3.4 milyon liraya satıldı. Alıcısı ise şimdilik gizli kalmayı tercih etti.

FİZİKİ FUAR NİSAN'DA

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu başkanı Ali Güreli sanal fuarı 100 binin üstünde kişinin ziyaret ettiğini ve 1 milyondan fazla sayfa görüntülenmesi olduğunu belirtiyor ve ekliyor: "Contemporary Istanbul 15. yaşında online gerçekleşti ancak fiziki fuarımızı 27 Nisan – 02 Mayıs 2021 tarihleri arasında ana sponsorumuz Akbank ile birlikte gerçekleştireceğiz. Onlineda ise hızla version 02'nin çalışmaları başlatıldı ve Nisan ayında açılacak ancak Contemporary Istanbul yanında sene içinde içerikleri farklı fuar ve geniş sergilerle de devam edecek. Dünya bir yanda fiziki alış veriş ve sergileme ortamından vazgeçmez iken online ortamlar büyüyecek ve çok daha fazla sayıda insanın bu kanaldan sanatın içine girmesi, tanışması ve öğrenmesi de gerçekleşecek. Bu dünya sanat pazarının büyümesine ve gelişmesine yol açacaktır. Sanat ortamının, fuar olsun, galeri olsun her ortamdaki sosyal boyutu devam edecek ancak bu ortamlara sanal olarak ziyaret etmekte hayatımızın vaz geçilemez bir boyutu olacak."

Çağdaş Sanat dünyası son yaklaşık 10 yılda farklılaşma ve dijitalleşme sürecine girmiş idi. 2018 yılında yıllık satış usd 5 milyarı geçti. Son 10 ayda ise çok hızlı bir değişime ve dönüşüme girdi ve bu değişim hızla devam etmektedir. Önceki yıllarda da devam etmiş olan bir tartışma yada ayrılık çok belirginleşti. Bir kuşak koleksiyoncu online alış verişi kabullenmez hatta red ederken daha sonraki kuşaklarda ise online satışlar kabul gördü ve hem yayıldı hem de hızlandı. Genç kuşaklar ise doğuşlarında itibaren kendilerini dijital dünyanın içinde buldular.

Biz bu konuda ki çalışmamızı Nisan 2020'de başlattık ve 19 Aralık'ta başlayan ve 6 Ocak'ta sona eren virtual.comtemporaryistanbul version 01'i başarı ile gerçekleştirdik. 37 galeri, 14 kurum ve Plugin İstanbul yeni medya bölümü 455 sanatçının 1.500 civarı eseri sergilendi, 100 binin üzerinde ziyaretçi ve 1 milyonun üzerinde sayfa görüntülemesi gerçekleşti. Kuvvetli ziyaretçi ve satış hedefine erişildi. Contemporary Istanbul 15. Yaşında online gerçekleşti ancak fiziki fuarımızı 27 Nisan – 02 Mayıs 2021 tarihleri arasında ana sponsorumuz Akbank ile birlikte gerçekleştireceğiz. Onlineda ise hızla version 02'nin çalışmaları başlatıldı ve Nisan ayında açılacak ancak Contemporary Istanbul yanında sene içinde içerikleri farklı fuar ve geniş sergilerle de devam edecek. Dünya bir yanda fiziki alış veriş ve sergileme ortamından vazgeçmez iken online ortamlar büyüyecek ve çok daha fazla sayıda insanın bu kanaldan sanatın içine girmesi, tanışması ve öğrenmesi de gerçekleşecek. Bu dünya sanat pazarının büyümesine ve gelişmesine yol açacaktır. Sanat ortamının, fuar olsun, galeri olsunher ortamdaki sosyal boyutu devam edecek ancak bu ortamlara sanal olarak ziyaret etmekte hayatımızın vazgeçilemez bir boyutu olmaktadır.

Contemporary Istanbul yenilikçi, değişime ve dönüşüme açık anlayışını daha da kuvvetli devam ettirmektedir.