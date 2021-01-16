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Valilikten sarı alarm

’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; bugün yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerinden itibaren kar yağışına döneceği ve yarın yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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Giriş Tarihi: 16.1.2021 15:47 ABONE OL
Valilikten sarı alarm

İstanbul Valiliği beklenen yoğun kar yağışı hakkında sarı alarm koduyla açıklama yaptı.

Valilik, "İstanbul'da bugün genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgârla birlikte kar yağışına döneceği, İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar (Kıyılarda 5 ila 10 cm, iç kesimlerde 10-15, yüksek kesimlerde 15-20 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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Valilikten sarı alarm
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