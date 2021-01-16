Van'da karla mücadele devam ediyor

Van'ın ilçelerinde ve kırsalda etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, sorumluluk alanlarında bulunan mahallelerde yol açma ve kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Başkale, Gürpınar, Çatak, Çaldıran, Gevaş ve Bahçesaray ilçelerine bağlı mahallerde çalışmalarını sürdüren ekipler, kapanan 16 mahalle ve 36 mezra yolunu açmak için çalışmalarına devam ediyor.