Vites kutusundaki esrarı Arven buldu

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik ilçede çalışma yaptı. Yapılan çalışma esnasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada Narkotik Köpeği Arven, Aracın vites kutusuna ve tavan döşemesinin altına zulanmış vaziyette, toplam 32,60 gram esrar, 1,33 gram metamfematin ve 2,70 gram toz esrarı buldu.

Araçta bulunan K.B. isimli şahsın yapılan üst aramasında ise 0,40 gram metamfetamin ve 3 Adet Neurotin Hap ele geçirildi, olayla ilgili İ.E.,S.Ş. ve K.B isimli şahıslar gözaltına alındı.

